В Москве порезали лицо и ограбили медсестру Покровского монастыря

На северо-востоке Москвы накануне вечером ранена ножом и ограблена медсестра Покровского женского монастыря. Женщина получила колото-резаное ранение в щеку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"6 марта преступник, угрожая ножом, порезал щеку, после чего забрал сумку у медсестры Покровского женского монастыря", - в сумке находились личные документы, 1 тысяча рублей и сберкнижка", - заявили в пресс-службе ведомства передает портал Экономическая безопасность.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).