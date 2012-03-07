На юге Москвы зарезали 53-летнюю мать экс-сотрудника столичной прокуратуры

Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту убийства утром среды на юге столицы. Около 07.45 мск на Касимовской улице неизвестный с ножом напал на вышедшую из подъезда женщину, медсестру детского сада.

Преступник подбежал к 53-летней Елене Мерцлиной сзади, один раз ударил ножом в грудь, после чего скрылся во дворах.

Как установили прибывшие на место происшествия оперативники, у женщины ничего не пропало. А чуть позже выяснилось, что убитая - мать Александра Мерцлина, передает портал Экономическая безопасность. В прошлом он был заместителем руководителя следственного отдела по Нагатинскому району ГСУ СКР по Москве, затем занимал должность помощника прокурора этого же района.

После этого он работал в 7-м Управлении по надзору за соблюдением Федерального законодательства прокуратуры Москвы. Полгода назад он оттуда уволился и ушел на "гражданку".



Сама Елена Владимировна работала медсестрой в детском саду.

Не исключено, что преступление связано именно с профессиональной деятельностью сына убитой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "убийство". От комментариев по поводу версий произошедшегов столичном ГСУ воздержались.