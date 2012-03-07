Майор полиции подозревается в нарушении ПДД, повлекшим смерть женщины

В ходе расследования дела о ДТП, в результате которого одна женщина погибла, а другая сейчас проходит лечение, полицейские задержали своего коллегу – майора полиции. Предположительно, именно он находился за рулем автомобиля, задавившего двух пешеходов и скрывшегося с места преступления. Об этом «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе ГСУ по Петербургу.



24 февраля около 00.20 «Ауди-100» выехал на обочину Елизаветинской улицы у дома 16. По пешеходной дорожке шли две женщины. Автомобиль сбил их, врезался в забор, дерево и столб уличного освещения. После этого водитель снял с машины государственные регистрационные знаки и скрылся с места происшествия, не оказав потерпевшим никакой помощи.



Обе женщины были доставлены в больницу, где одна из них скончалась 5 марта 2012 года, не приходя в сознание, а другая в настоящее время проходит лечение. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе расследования был задержан 47-летний Игорь Ситников, старший

оперуполномоченный УМВД России по Московскому району Петербурга.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Ситникова меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения.