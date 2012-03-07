Петербурженка покончила с собой по-японски

Ушла не по-английски - оставила предсмертную записку. По-японски, воткнув нож в живот.



- Молодая женщина покончила с собой вчера около 18 часов в своей квартире дома 54 по 1-й линии Васильевского острова, - сообщает АН Оперативное прикрытие. - Она ушла в ванную комнату и ударила себя ножом в живот.

Что толкнуло 33-летнюю петербурженку на столь отчаянный шаг, сейчас выясняют правоохранители. Содержание предсмертной записки не разглашается.