На Северном Кавказе задержана машина с боеприпасами и экстремистскими листовками

На Северном Кавказе в столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, полицейские в среду утром задержали автомобиль жителя республики, в котором были обнаружены боеприпасы и листовки экстремистского содержания.

"Отрабатывая оперативную информацию, на улице 3-й Промышленный проезд в нальчике силовики остановили для досмотра автомашину Mitsubishi Lancer. Сотрудники правоохранительных органов досмотрели 26-летнего жителя Чегемского района и обнаружили и изъяли у него гранату РГД 5 с запалом", — сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Также из машины были изъяты два выстрела к гранатомету, снаряженный магазин к автомату Калашникова и экстремистская печатная продукция. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.