Почтовое отделение в Новосибирской области ограблено на 5 миллионов рублей

В Новосибирской области задержан один из грабителей, обчистивших отделение "Почты России" в городе Искитим на 5 млн руб. в ночь на вторник, после того как связали женщину-сторожа. Розыск его напарника продолжается.

Найдены ли деньги, не уточняется.

"Задержанный — 39-летний местный житель, — ранее неоднократно судимый, в том числе, за аналогичные преступления", — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Около 2 часов ночи во вторник грабители, которых, по предварительной информации, было двое, попали в отделение почтовой связи, охраняемое 50-летней женщиной-сторожем. Женщину связали. Из отделения преступники унесли около 5 миллионов рублей. Розыск второго нападавшего продолжается.

Представитель правоохранительных органов не подтвердил информацию о том, что эти средства предназначались для выплаты пенсий. По факту налета возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере.

Между тем, сообщает пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области — филиала ФГУП "Почта России", быстрое задержание одного из подозреваемых стало возможным, в том числе, благодаря взаимодействию УФПС с правоохранительными органами.

"Во время проникновения преступников в служебные помещения почтамта сработала система охранной сигнализации, по сигналу которой прибыла оперативная группа реагирования вневедомственной охраны МВД, увидевшая убегающих преступников, которых сразу задержать не удалось. Однако по прошествии небольшого количества времени один из преступников был пойман", — говорится в сообщении, передает Интерфакс.

В пресс-службе также подтвердили, что похищенные средства не предназначались для выплаты пенсий.

"Это были денежные средства для операционных расходов почтамта", — уточнил представитель УФПС. Происшедшее не повлияло на работу почтамта.