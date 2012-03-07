Замглавы полиции Владимира попался на взятке

Во Владимире в отношении заместителя начальника полиции области возбуждено уголовное дело о получении взятки на 4,5 млн руб. О. Рыбаков стал заместителем начальника полиции Владимирской области в августе прошлого года.

Работая в должности заместителя начальника УВД по области по экономической безопасности, полковник полиции Олег Рыбаков в период с 2008 по 2010 гг. скрыл факт уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем и получил от него взятку, якобы были оплачены работы по строительству личного дома, на сумму 4,5 млн руб., сообщает rbc.ru



