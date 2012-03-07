На Урале пенсионер с топором добивался справедливых тарифов ЖКХ

В Свердловской области пьяный пенсионер напал с топором на депутата городской думы Кировграда, замдиректора коммерческого предприятия "Ремстройком" Ирину Минееву. Пострадавшая госпитализирована с ушибленными ранами.

Инцидент произошел в помещении "Ремстройкома". Днем 6 марта 2012 года 60-летний пьяный Николай Шевцов ворвался в офис предприятия и стал жаловаться на большой, по его мнению, счет за отопление.

Затем он выхватил топор и ударил депутата обухом по голове.

"Женщина попыталась защититься рукой, поэтому удар пришелся и по руке, и по голове", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает Интерфакс.

Пенсионер задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством".