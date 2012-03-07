По четырем статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по самоподрыву смертницы

На Северном Кавказе по факту самоподрыва смертницы накануне вечером у поста полиции в селении Карабудахкент в Дагестане, в результате которого пять сотрудников погибли и двое были ранены, возбуждено уголовное дело.

Статей несколько — "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Умышленное повреждение чужого имущества", отмечает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что взрыв накануне вечером произвела смертница, по предварительным данным — вдова одного из уничтоженных лидеров бандподполья.

Полицейские остановили женщину, когда она пыталась войти в помещение контрольно-заградительного поста при въезде в Карабудахкент. В этот момент она привела в действие находившееся на ней взрывное устройство мощностью 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

На месте продолжает работу следственная группа.