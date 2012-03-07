Пьяный начальник караула камчатской тюрьмы расстрелял посетителей магазина

В поселке Раздольный Елизовского района на Камчатке в ночь на среду пьяный сотрудник колонии открыл стрельбу из травматического пистолета по посетителям магазина. Один в реанимации с развороченным животом, у двух ранены руки.

Пьяный начальник караула колонии строгого режима поссорился с тремя молодыми людьми в местном торговом павильоне. А когда все вышли на улицу, сотрудник колонии №6 не менее трех раз выстрелил в оппонентов из травматического пистолета. Один из них получил ранение брюшной полости, он сейчас в реанимации, у двоих других пострадавших — ранения рук.

В отношении силовика возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Решается вопрос об аресте мужчины, передает радио "Вести ФМ".

"АН", что аналогичный случай произошел три года назад в Москве. Пьяный начальник ОВД "Царицыно", майор Денис Евсюков в ночь на 27 апреля 2009 года устроил стрельбу в столичном супермаркете "Остров", застрелил двух человек и угрожал жизни еще 22 посетителей. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению.

8 июля минувшего года Денис Евсюков, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, отправлен в оренбургскую колонию "Черный дельфин".