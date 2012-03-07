Россияне, перевозившие кокаин, могут сесть на 25 лет в Перу (ВИДЕО)

В Перу задержан румын и четыре россиянина за попытку вывезти из страны 12 килограммов кокаина. Наркотики прятали в чемоданах с двойным дном и под одеждой, сообщил в среду Николай Софинский, посол РФ в Перу.

Задержали всех четверых в международном аэропорту Лимы в разное время в течение последней недели, но власти Перу сообщили об этом только в среду. По местным законам, за хранение и перевозку наркотиков подозреваемым грозит до 25 лет лишения свободы, сообщает телеканал "Россия 24".

Имена задержанных не сообщаются, известно лишь, что россияне - это трое мужчин и женщина в возрасте от 25 до 36 лет. Посольство РФ в Перу занимаются выяснением положения соотечественников.