Замначальника колонии, избивавшего зэчек, уволили и пожурили

В Благовещенске амурский областной суд приговорил бывшего заместителя начальника колонии-поселения № 4 в пос. Приозёрный Сергея Зычкова к условному сроку за то, что он физически наказывал осуждённых женщин за провинности.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский сообщил, что с мая по июль 2009 года Зычков "трижды применял физическую силу в отношении трех осужденных женщин, нарушавших требования режима исправительного учреждения".

"В октябре 2011 года видеозапись, сделанная камерами видеонаблюдения и содержащая указанные противоправные действия, была размещена в сети Интернет", — цитирует "Интерфакс" Алексея Лубинского.

По решению суда, Зычкова за превышение должностных полномочий с применением насилия приговорили к трем годам и восьми месяцам условного срока. Вдобавок, ему запрещено в течение 1,5 лет занимать определенные должности.

За скандальное видео с избиением заключённых женщин, попавшее в Интернет, будет наказан не только бывший заместитель начальника четвёртой колонии-поселения Сергей Зычков. Правоохранительные органы установили тех, кто снимал видео, тех, кто его купил у "авторов", и тех, кто выкладывал его в Сеть.

Видео снимали подчинённые Зычкова. Есть данные о том, что экс-заместителя начальника колонии подставили сотрудники исправительной колонии № 3, куда он собирался переводиться; якобы они купили кадры. Следователи подозревают, что выкладывать видео в Интернет помогал один из заключённых.



Начальник колонии-поселения, в которой избивали женщин, отправлен в отставку. Виталий Корниенко сейчас находится в отпуске, который продлится до весны 2012 года, а после он будет уволен с выходом на пенсию.

Те, кто снимал избиения на видео, те, кто распространял его – все они привлечены к следствию за сокрытие факта преступления.