Вдова боевика отомстила за смерть мужа: погибла сама и 5 полицейских (ВИДЕО)

Вдову одного из лидеров бандподполья, убитого во время спецоперации подозревают в совершении теракта накануне в дагестанском селении Карабудахкент, унесшего жизни пяти полицейских, сообщило в среду Следственное управление СК РФ по Дагестану.

Это одна из основных рабочих версий следствия.

"Окончательных результатов можно будет ожидать после опознания тела и других криминалистических процедур", — пояснил Следственного управления СК РФ по Дагестану, передает ИТАР-ТАСС.

Как рассказывают очевидцы, вчера вечером через контрольно-заградительный пост при въезде в Карабудахкент попыталась пройти неизвестная женщина. Когда ее остановили для проверки документов, она привела в действие начиненное металлическими поражающими элементами взрывное устройство, которое было прикреплено к телу смертницы. Мощность раздавшегося взрыва оценивают в 2 кг в тротиловом эквиваленте — голову террористки нашли в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва.

В результате теракта погибли пятеро сотрудников правоохранительных органов, еще двое получили ранения. На месте происшествия работает следственная группа. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"АН" писали, что 6 марта в Дагестане террористка-смертница взорвала себя на посту полиции.