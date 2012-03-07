На 5,5 тыс. руб. обогатился 25-летний сосед, зарезав 16-летнюю девушку

Верховный суд Республики Карелия приговорил к 22 годам заключения жителя Сегежского района 1987 г.р., который из корыстных побуждений убил 16-летнюю соседку по дому, учащуюся петрозаводского колледжа, в квартире, где она жила с матерью.

Суд во вторник признал подсудимого виновным в совершении убийства, совершенного из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем и непосредственно в разбое.

Трагедия произошла в ночь на 6 марта 2011 года в поселке Надвоицы Сегежского района. Преступник решил ограбить соседей по дому. Надев вязаную шапку с прорезями для глаз и перчатки и вооружившись ножом, он проник в жилище.

В одной из комнат он обнаружил лежавшую на диване 16-летнюю дочь хозяйки квартиры, учащуюся петрозаводского колледжа.Опасаясь, что девушка может его опознать, преступник нанес ей не менее 3 ударов ножом в область лица и спины, а затем скрылся с похищенным имуществом на общую сумму 5540 рублей.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение суток подозреваемый в убийстве был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый за корыстные преступления житель этого же дома.

По приговору суда осужденному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года. Суд также удовлетворил гражданский иск матери убитой девушки о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 1 миллион рублей", сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры РФ.