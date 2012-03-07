Судебный пристав деньгами должников набивала свой карман в Ивановской области

В Ивановской области отдел противодействия коррупции регионального УФССП поймал за нечистую руку свою сотрудницу, судебного пристава-исполнителя Тейковского РОСП УФССП по Ивановской области Ирины Березюк.

Она два года присваивала деньги, полученные с должников по исполнительным листам и "рисовала" документы для УФССП, чтобы получать премии.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу во вторник.

"Следствием и судом установлено, что вышеуказанное должностное лицо, в городе Тейково в течение двух лет (с 2008 по 2010 годы) взимала с граждан суммы задолженности по исполнительным документам, однако полученные денежные средства на счет районного отдела службы судебных приставов не перечисляла, а присваивала себе. Общая сумма присвоенных денежных средств составила свыше 15 тысяч рублей. Помимо указанного, желая улучшить показатели своей работы в целях получения ежеквартальных премиальных выплат, женщина принимала незаконные решения об окончании исполнительных производств путем копирования платежных документов из законно оконченных производств, замены в сделанных копиях фамилий должников и помещения сфальсифицированных копий документов в другие исполнительные производства, которые впоследствии незаконно прекращала. Было установлено более 50 необоснованно оконченных исполнительных производств, в которых находились сфальсифицированные платежные документы", - передает пресс-служба СКР в среду.

Преступление выявлено отделом противодействия коррупции регионального УФССП.

Ирина Березюк признана виновной в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и 2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).