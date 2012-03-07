7 с лишним лет получил негодяй, лишивший сироту крыши над головой

В Калуге районный суд накануне приговорил 29-летнего Алексея Чеботаева к 7 годам 4 месяцам заключения за то, что он по предварительному сговору с двумя кавказцами, споил одинокую 20-летнюю калужанку и отобрал у нее дом через фиктивный брак.

Он признан виновным в совершении вымогательства группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере (п "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).

20-летняя девушка, у которой нет родителей и близких родственников, "вела разгульный образ жизни и злоупотребляла спиртными напитками". Видя, что потерпевшая беззащитна, Чеботаев вместе с Магомедом Точиевым, который уже осужден судом, и Ахмедом Хадзиевым, находящимся в розыске, продали ее дом, а деньги присвоили.

"Чеботаев заключил с девушкой принудительный фиктивный брак для будущей передачи ее имущества подставным лицам. Затем подельники нотариально оформили доверенность, по которой девушка одаряет своего супруга Чеботаева имеющимся у нее правом на долю в доме и пользование земельным участком. После совершения еще ряда действий по подделке документов была оформлена продажа дома и земельного участка, которая принесла вымогателям крупную сумму в размере 1 млн. рублей. При этом потерпевшая от проведенной сделки денег не получила и осталась без крыши над головой и земли", - передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Уголовное дело расследовалось следственным управлением УМВД России по г. Калуге