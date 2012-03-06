В Дагестане террористка-смертница взорвалась у полицейского поста

В Дагестане террористка-смертница взорвала себя на посту полиции. В результате погибли четверо сотрудников правоохранительных органов республики. Инцидент произошел во вторник, 6 марта в селе Карабудахкент.

По предварительным данным, женщина-смертница взорвалась на посту полиции в селе Карабудахкент. В результате теракта погибли четверо полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.