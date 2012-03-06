В Москве задержали начальника полиции Преображенского района

В Москве за взятку был задержан заместитель начальника ОМВД РФ по району Преображенский. Задержание провели сотрудники Управления собственной безопасности. Инцидент произошел во вторник. Полицейского задержали с поличным.

Начальник полиции был задержан при получении назаконного денежного вознаграждения в размере 50 тыс. рублей от представителя одного из частных предприятий, передает Интерфакс. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").