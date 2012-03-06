В Дагестане обстреляли сотрудников ДПС

В Дагестане неизвестные обстреляли сотрудников дорожно-патрульной службы. Инцидент произошел во вторник, 6 марта, в Каспийске. В результате погиб один полицейский.

По данным Министерства внутренних дел России, бандиты с места преступления скрылись. По предварительным данным, в результате нападения один полицейский был убит. Известно о том, что еще один человек ранен, передает РБК. В настоящее время полиция ведет розыск нападавших.