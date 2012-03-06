Бизнесмена Владимира Барсукова приговорили к 15 годам колонии

Бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин) приговорен судом к 15 годам лишения свободы. Обвиняемый в составе организованной преступной группы вымогал деньги у владельцев торгового комплекса "Елизаровский".

Преступления были совершены Кумариным в 2005-2006 гг. Срок заключения был установлен согласно правилу сложения приговоров. При этом учтено назначенное ранее Барсукову наказание в виде 11,5 лет лишения свободы. Сам Барсуков своей вины не признал, передает РБК. По версии следствия, всего в результате противоправных действий члены ОПГ получили средства на сумму около 21 млн руб.