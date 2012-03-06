В Дагестане ликвидирован главарь кизилюртовской бандгруппы Алибек Омаров

В Дагестане установлены личности трех убитых накануне в ходе спецоперации в селении Нечаевка Кизилюртовского района боевиков. Один из уничтоженных бандитов — уроженец села Султанянгиюрт Кизилюртовского района Алибек Омаров (1985 года рождения).

Омаров являлся главарем так называемой кизилюртовской бандгруппы, является фигурантом восьми уголовных дел террористической направленности. Он находился в федеральном розыске.

Омаров причастен к обстрелу 11 марта 2011 года УВД Кизилюрта, к закладке 11 января 2012 года шести самодельных взрывных устройств на пути прохождения воинской колонны ( тогда при их разминировании погиб сотрудник МВД России и восемь военнослужащих получили ранения).

Второй боевик опознан как Иса Исаев (1990 года рождения), уроженец села Акнада Цумадинского района. Он оказывал боевикам пособническую помощь. А с лета 2011 года стал активным участником бандгруппы и подрывником.Третий убитый – хозяин дома Макашарип Омаров (1986 года рождения).

Он являлся активным пособником бандитов, передает ИТАР-ТАСС.

Спецоперация началась накануне в селении Нечаевка Кизилюртовского района. Боевики были блокированы в одном из частных домов. На отказ бандитов сложить оружие и сдаться властям, спецназ ответным огнем уничтожил бандитов. Сегодня с рассветом спецоперация была продолжена, бойцам спецназа удалось проникнуть в дом, осмотреть помещения и обнаружить тела боевиков.

По данным НАК, в доме также были обнаружены два автомата Калашникова, граната "хаттабка", патроны, приспособления для изготовления взрывчатых смесей, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 20 кг в тротиловом эквиваленте.