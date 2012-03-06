В Тюмени пропал без вести предприниматель Сергей Ковальчук

Вторую неделю полиция ищет в Тюмени предпринимателя Сергея Ковальчука. Он пропал без вести еще 23 февраля.

Следствием установлено, Ковальчук вечером 23 февраля уехал из дома на работу в свое кафе и до настоящего времени не вернулся. Житель Тюмени занимался предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания. 25 февраля его автомобиль Lada Priora был обнаружен у дома по улице Республики со следами, указывающими на совершение преступления.

Следственные органы Тюмени возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения предпринимателя. Дело возбуждено по ст. УК РФ "убийство", передает Интерфакс.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области отметила, что с июля 2011 года это четвертый случай пропажи в Тюмени людей, занятых предпринимательством.