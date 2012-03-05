Экс-депутат Госдумы Егиазарян стал фигурантом еще одного дела о мошенничестве

Еще одно головное дело о мошенничестве на общую сумму почти 6 млрд рублей в отношении бывшего депутата от ЛДПР Госдумы трёх созывов Ашота Егиазаряна возбуждено, подтвердил в понедельник Следственный комитет России.

Дело в отношении Егиазаряна и его доверенного лица Виталия Гогохии возбуждено по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Основанием для возбуждения дела стало приобретение "путем обмана и злоупотребления доверием" права на принадлежащие предпринимателю Михаилу Ананьеву акций ОАО "Инвест-Центр" на сумму более 5,9 млрд рублей.

"Егиазарян и его доверенное лицо Виталий Гогохия подозреваются в том, что обманным путем вынудили потерпевшего Михаила Ананьева организовать оформление 80 тыс. акций ОАО "Инвестцентр" на указанных Егиазаряном лиц", - сообщил "Интерфаксу" адвокат потерпевших по делу Рубен Маркарьян. По его словам, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В минувшем ноябре в Национальное бюро Интерпола при МВД РФ СКР направил материалы в отношении заочно арестованных соучастников мошенничества депутата Госдумы Ашота Егиазаряна - Виталия Гогохию, Максима Клочина и его брата Артема Егиазаряна.

Следователи считают, что депутат Егиазарян вместе с тремя предполагаемыми соучастниками Гогохией, Клочиным и Артемом Егиазаряном обманом приобрел имущество Виталия Смагина, а именно 20% акций ЗАО "Центурион Альянс", на общую сумму около 1,57 миллиарда рублей.

Депутат от фракции ЛДПР Госдумы РФ Ашот Егиазарян, с которого снята депутатская неприкосновенность и в отношении которого возбуждено уголовное дело за мошенничество, с ноября 2010 года находится в федеральном, а с конца декабря - в международном розыске. Госдума в марте 2011 года дала согласие на его арест.

По информации Маркарьяна, экс-гендиректор ЗАО "Центурион-Альянс"-МТК "Европарк" Клочин и брат депутата находятся в США, помощник Егиазаряна Гогохия - в Грузии.