Предотвращён теракт на Манежной площади, затеянный жителем Подмосковья

Взрыв в центре Москвы предотвратила полиция Подмосковья. Задержаны изготовитель бомбы и мужчина, намеревавшийся взорвать ее на массовых мероприятиях 5 или 6 марта, сообщил официальный представитель подмосковного ГУ МВД Евгений Гильдеев.

По его словам, в отдел уголовного розыска по Чеховскому району поступила информация о том, что 21-летний житель поселка Столбовая со своим товарищем осуществляли на территории поселка производство и сбыт самодельных взрывных устройств, в том числе радиоуправляемых, передает Интерфакс.

Гильдеев отметил, что в конце февраля к одному из подозреваемых обратился знакомый с просьбой о реализации нескольких СВУ "с целью возможного их использования 5 или 6 марта в ходе массовых мероприятий после выборов президента РФ на Манежной площади в Москве".

"Злоумышленник был задержан 2 марта при сбыте оперативному сотруднику взрывного устройства с дистанционным управлением за 200 долларов США", - сказал представитель главка.