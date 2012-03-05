Подозреваемых в крупных махинациях с кредитами суд оставил на воле

В Москве Тверской районный суд в понедельник отказался в заключать под стражу бывшего первого заместителя гендиректора ОАО "Росгеология" Станислава Светлицкого, сообщили в пресс-службе суда в понедельник.

Светлицкий ранее занимал пост замминистра энергетики РФ, до этого он работал гендиректором ОАО "Евразийский". Он является фигурантом дела о мошенничестве с кредитами, по которому подозреваемым проходит замглавы Внешэкономбанка Анатолий Балло, напоминает Интерфакс. Последний также связан с "Росгеологией" - входит в список кандидатов в совет директоров госкорпорации.

Ранее в понедельник Тверской суд Москвы на заседании принял решение временно заключить под домашний арест Анатолия Балло. До внесения залога в размере 5 млн рублей ему продлен срок задержания. Срок внесения средств на депозитный счет управления судебного департамента в Москве установлен до 18 часов 6 марта.

По данным суда, заместитель председателя Внешэкономбанка А.Балло, а также А.Лагутин и С.Светлицкий, подозреваемые по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), были задержаны 2 марта этого года.

"Они подозреваются в том, что в период до марта 2008 года вступили с другими лицами в сговор, направленный на хищение 14 млн долларов, принадлежащих ОАО "Евразийский".