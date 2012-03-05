Пассажир рейсового автобуса "Москва-Дагестан" несколько раз ударил ножом другого пассажира. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Инцидент произошел на трассе М-4, в районе города Белая Калитва.

Как стало известно, водитель двухэтажного автобуса совершил остановку, о которой попросил один из пассажиров. Автобус остановился в районе хутора Горняцкий, передает РИА Новости. "В этот момент 28-летний подозреваемый, который сидел в нижней части автобуса поднялся на второй этаж, подошел к 29-летнему мужчине, сидящему на первом сиденье, и неожиданно стал наносить ему удары ножом. Пассажиры оттащили нападавшего и забрали нож", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Ростовской области. Пассажиры и водитель не вызвали скорую помощь и полицию. Автобус продолжил путь. "Позднее водитель признался, что опаздывал на несколько часов и поэтому не мог тратить "драгоценное" время", - отмечает пресс-служба.