Узбеки обокрали церковь в Петербурге

Двое граждан Узбекистана задержаны по подозрению в краже из церкви святого Иоанна Богослова на проспекте Мечникова, сообщили корреспонденту «БалтИнфо» в правоохранительных органах.



Накануне в 09:40 в 21 отдел полиции обратился настоятель церкви Иоанна Богослова, которая находится на Богословском кладбище Петербурга. По словам священнослужителя, неизвестные преступники отогнули решетку, выбили окно и пробрались в церковь. Они похитили оттуда наперсный крест с цепочкой, 3 кадила, дарохранительницу, 4 подсвечника и 3 светильника. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых после того, как те принесли похищенное в скупку. Это двое граждан Узбекистана 1987 г.р. и 1991 г.р. На территории РФ они находятся без регистрации. Возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.2 (кража).