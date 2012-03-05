В Петербурге хулиган разбил 4 автомобиля на улице Художников

На улице Художников мужчина разбил стекла четырем легковым автомобилям. Инцидент произошел сегодня ночью, около 23.00, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В одиннадцать ночи наряд полиции задержал у дома 24 по улице Художников погромщика. Он разбил лобовое стекло автомобилю «Шкода», заднее стекло «ВАЗ-2110», лобовое стекло «Шевроле» и правую дверь машине «Черри».



Задержанного доставили в 57 отдел полиции, где выяснилось, что он находится в розыске, как скрывшийся от следствия по уголовному делу, возбужденному по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) с 7 ноября 2011 года.



