В Перми неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании аэропорта "Большое Савино". Инцидент произошел утром в понедельник. Была проведена эвакуация здания аэропорта, территория была оцеплена наружными нарядами.

Сообщение о заложенной бомбе поступило 5 марта в 5.30 (3.30 по мск). По словам звонившего, здание аэропорта "Большое Савино" было заминировано. На место происшествия выехали все экстренные службы, передает РИА Новости. В настоящее время полиция обследует здание и прилегающую территорию.