Полгода насиловал 5-летних девочек за спиной у матери 22-летний негодяй

На Ставрополье заведены два уголовных дела на 22-летнего педофила, который полгода насиловал двух 5-летних девочек в доме своей матери в городе Благодарный, где дети находились на реабилитации, явно не от хорошей жизни.

"По предварительным данным, молодой человек с сентября прошлого года по январь текущего года насиловал двух пятилетних девочек, проживающих в доме его матери, которая работает воспитателем семейной воспитательной группы социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних", - говорится в сообщении СУ СК РФ по Ставропольскому краю на сайте ведомства.

В настоящее время уголовные дела по статье "насильственные действия сексуального характера" соединены в одно производство.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.