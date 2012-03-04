На северо-востоке Москвы ограблен администратор телеканала «Дождь»



В ночь с субботы на воскресенье около 2.00 в полицию обратился 34-летний администратор телеканала «Дождь» с заявлением о разбойном нападении. Он, приезжий из Воронежа, в съемной квартире на Абрамцевской улице ночью "гулял" с двумя знакомыми.



Посиделки закончились печально. Двое мужчин начали избивать заявителя, затем достали ножи и потребовали у хозяина дома все ценное. Забрав личные вещи, ноутбук, электронную книгу, два мобильных телефона, видеокамеру, фотоаппарат, флэш-карту, ключи от квартиры и 16,5 тысяч рублей, «приятели» скрылись.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК («разбой»).