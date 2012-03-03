Генерал-майора милиции объявили в розыск за хищение Mercedes у МВД Якутии

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра внутренних дел республики Якова Стахова, который подозревается в хищении имущества МВД Якутии в виде автомашины Mercedes, сообщил в субботу представитель управления СКР региона.

Он объявлен в федеральный розыск.

"В ходе расследования были добыты данные о причастности к совершению преступления бывшего министра МВД Якутии генерал-майора милиции Якова Стахова. В связи с этим в феврале 2011 года бывший министр допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал представитель следствия, передает РИА Новости.

По его словам, экс-министру была вручена повестка о явке 24 февраля в следственное управление СКР для предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации).

Однако Стахов 23 февраля, нарушив избранную в отношении него меру пресечения, выехал из Якутска в Москву. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск. Проводятся мероприятия по установлению его местонахождения для последующего решения вопроса об изменении меры пресечения на более строгую.

Яков Стахов был назначен на должность министра внутренних дел Якутии 12 июня 2006 года. Освобожден от должности министр был в апреле 2011 года.