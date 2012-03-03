В Москве очевидцы засняли ДТП, в котором автомобиль BMW двигался по Ленинскому проспекту в сторону центра с превышением скорости, играя в "шашечки" с другим автомобилем.

Очередной маневр сорвался, и BMW занесло. Автомобиль задел несколько припаркованных на обочине машин.

После этого иномарка врезалась в "ВАЗ", который отбросило на Chevrolet. По словам свидетелей аварии, пострадали еще автомобиль Toyota Land Cruiser и BMW седьмой модели, передает Вести.ру.

Согласно информации очевидцев, виновник инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.