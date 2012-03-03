Пьяный водитель на BMW устроил ДТП на Ленинском, играя в "шашечки"
3 марта 2012, 21:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве очевидцы засняли ДТП, в котором автомобиль BMW двигался по Ленинскому проспекту в сторону центра с превышением скорости, играя в "шашечки" с другим автомобилем.
Очередной маневр сорвался, и BMW занесло. Автомобиль задел несколько припаркованных на обочине машин.
После этого иномарка врезалась в "ВАЗ", который отбросило на Chevrolet. По словам свидетелей аварии, пострадали еще автомобиль Toyota Land Cruiser и BMW седьмой модели, передает Вести.ру.
Согласно информации очевидцев, виновник инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.