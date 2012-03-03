В Новосибирске задержана банда, финансировавшая боевиков Северного Кавказа

В Новосибирске сегодня задержаны граждане, подозреваемые в совершении особо опасных преступлений в ноябре - декабре 2011 года. В их числе пять человек, которые входили в так называемый "Новосибирский джамаат".



Экстремистская организация занималась финансированием бандподполья на Северном Кавказе. В интересах следствия фамилии задержанных не раскрываются.

Средства для финансирования боевиков бандиты добывали путем рэкета, вымогательства, грабежей и разбоя. Они также производили вербовку граждан для участия в бандитской деятельности, сообщает РИА «Новости».

Во время обыска у бандитов изъяты пять автоматов, три пистолета, два подствольных гранатомёта, тротил, пластид и другие компоненты для изготовления СВУ, четыре гранаты, две тысячи патронов, портативные радиостанции, ноутбуки, комплекты камуфляжа, так называемый "черный флаг джихада", религиозно-экстремистская литература.



