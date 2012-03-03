В Петербурге перед Дворцовой площадью насмерть сбили ребенка

Вчера вечером случилась трагедия прямо в центре города, у Дворцовой площади. Автомобиль сбил двух людей, которые переходили улицу вне зоны пешеходного перехода. Как сообщает портал «Фонтанка», погибла девочка, второй человек жив и находится в данный момент в больнице.



Но в УГИБДД информацию, что погиб именно ребенок, пока не подтверждают. Инцидент случился в восемь вечера в пятницу. По всей видимости, люди пытались перейти Дворцовый проезд (это улица, которая связывает Невский проспект и Дворцовый мост) посередине – там, где ближе пройти от Дворцовой площади к Адмиралтейскому саду или наоборот.



Пешеходные переходы же расположены далеко, только у самого моста и в начале Невского. А импровизированный переход намного ближе, и им, кстати, пользуются очень часто. Как нарочно, именно в этом месте машины, поворачивая с Невского направо к Дворцовому мосту, разгоняются. В данном случае, возможно, имело мест столкновение двух машин, поскольку очевидцы видели, что джип и ВАЗ долго стояли за оцеплением ГИБДД. А пешеходы случайно оказалась в зоне ДТП.