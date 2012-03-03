В Петербурге автомобиль ДПС сбил девушку

В Петербурге на улице Савушкина машина ДПС, преследуя нарушителя ПДД, сбила выходившую из трамвая

девушку. Авария произошла около 18 часов на улице Савушкина. Сотрудник ДПС на служебной машине начал преследование автомобиля, не пропустившего пешеходов на нерегулируемом перекрестке, сообщает "Фонтанка.ру".



Напротив дома № 36 по улице Савушкина, машина ДПС сбила девушку, выходившую из трамвая. Прибывшие на место медики зафиксировали причинение среднего вреда здоровью. Она госпитализирована. На место выехал начальник ГИБДД и начальник УМВД Приморского района.