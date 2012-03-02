Граждане Узбекистана продали новорожденную девочку за 500 долларов

Граждане Узбекистана 32-летняя женщина и ее 21-летний друг искали покупателя для своего будущего ребенка в Обнинске Калужской области. Об этом узнали стражи порядка, которые и выступили в роли покупателей.

Сначала пара оценила ребенка в 1000 долларов, но полицейским удалось снизить цену в два раза. Заранее проданная девочка появилась на свет 26 февраля.

Сразу после выписки из роддома новорожденная была передана «покупателю». «Родители» были задержаны. В отношении узбеков следователи возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми».