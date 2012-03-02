В Москве совершено нападение на кандидата в муниципальные депутаты

В Москве в пятницу днем совершено нападение на кандидата в муниципальные депутаты Петра Милосердова. Милосердов рассказал, что на него напали в районе дома 15 на проспекте Вернадского, когда он со своим коллегой раздавал агитационные материалы. По его словам, к ним подошли двое людей.

"Они предложили деньги за то, чтобы мы не раскладывали наши листовки. Мы отказались, а когда вышли на улицу, на нас набросились четверо человек и начали избивать", - рассказал Милосердов "Эху Москвы".

Об избиении кандидата в депутаты от муниципального образования "Ломоносовское" перед выборами в Мосгордуму в Твиттере написал Алексей Навальный.

Петр Милосердов – политтехнолог, депутат муниципального собрания Войковского района города Москвы. Окончил журфак МГУ. Член ЦК Союза коммунистической молодежи, участник Молодежного движения "Хватит!" В 2005 году баллотировался в Мосгордуму от КПРФ. Помощник депутата Госдумы России от КПРФ Ивана Мельникова.