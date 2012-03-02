Верховный Суд России утвердил накануне приговор в отношении следователя по особо важным делам следственной части при Главном управлении МВД России по Сибирскому федеральному округу, вымогавшего у свидетеля 700 тыс. рублей в качестве взятки.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России в четверг рассмотрела уголовное дело в отношении Евгения Михеева, 1967 г.р., признанного виновным в получение взятки в крупном размере, сопряжённое с вымогательством, а также Николая Воронкова, 1978 г.р., признанного виновным в пособничество в получении взятки и оставила в силе приговор Новосибирского областного суда.

"Установлено, что Михеев, занимая должность следователя по особо важным делам следственной части при Главном управлении МВД России по Сибирскому федеральному округу, возглавлял следственную группу, которая занималась расследованием уголовного дела о крупной жилищной афере, организованной в конце 90-х - начале 2000-х руководством фирмы "Барнаулстрой", - сообщает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры РФ на сайте ведомства.

Хотя основные фигуранты дела о мошенничестве с квадратными метрами в столице Алтайского края уже были осуждены, поиск возможных подозреваемых продолжался. На причастность к преступлению проверялись барнаульские риелторы, имевшие даже небольшое количество сделок с "Барнаулстроем". В их числе оказались свидетели Николай Воронков и Андрей Губарев. Оба были уверены в собственной невиновности. Однако Михеев заявил, что им грозит уголовная ответственность.

"После этого Воронков по предложению следователя стал посредником между ним и Губаревым. С февраля по май 2010 года Михеев вымогал у риелтора взятку в размере 1 млн. рублей, угрожая привлечь к уголовной ответственности. В связи с этим Губарев обратился в УФСБ по Алтайскому краю. Следующая встреча Михеева с Губаревым состоялась уже под наблюдением оперативников. В ходе неё следователь согласился снизить сумму взятки до 700 тыс. рублей и взять деньги частями. 20 мая 2011 года Михеев получил от Губарева при посредничестве Воронкова часть взятки в размере 200 тыс. рублей. После этого он был задержан с поличным", - говорится в сообщении генпрокуратуры РФ.

Новосибирский областной суд приговорил Евгения Михеева к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Николаю Воронкову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Не согласившись с приговором, осуждённый Михеев и его защитники обратились в кассационную инстанцию с требованием о переквалификации приговора и признании его чрезмерно суровым. Кроме того, они оспаривали законность оперативно-розыскных мероприятий.

Однако Верховный Суд, согласившись с представителем Генпрокуратуры, отказал в удовлетворении жалобы. В приговор были внесены незначительные изменения. Мера наказания оставлена без изменения.

Приговор вступил в законную силу.