Петербургская школьница сорвалась с 7 этажа, спускаясь по связанным простыням

Петербургские полицейские выясняют, что заставило 12-летнюю девочку спускаться по связанным простыням из квартиры, расположенной на 7-м этаже, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Инцидент произошел накануне днем в Красносельском районе Петербурга.



"Девочка 1999 года рождения, спускаясь по связанным простыням из окна квартиры, расположенной на 7-ом этаже, сорвалась на уровне 4-го этажа" (примерно 12 м), - сказали в правоохранительных органах.



Ребенок был госпитализирован с тяжелейшими травмами: у нее диагностированы многочисленные переломы и травмы головы.Обстоятельства инцидента выясняются.



Схожий случай произошел в Северной столице в конце февраля. Спасаясь от отца, школьница пыталась через окно квартиры, расположенной на третьем этаже, спуститься по простыням на улицу, однако сорвалась и упала на землю, в результате чего получила травму позвоночника. Уголовное дело в отношении отца было возбуждено по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.