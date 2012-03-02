В Подмосковье совершено нападение на съемочную группу

В Домодедовском районе Подмосковья вчера днем неизвестные в масках совершили нападение на троих представителей компании, которая занимается арендой оборудования для съемок видеосюжетов.



Бандиты связали их, заклеили рты скотчем, сожги их автомобили и без объяснения причин скрылись в неизвестном направлении.

Инцидент произошел на окраине поселка Никитское Домодедовского района. Потерпевшие, генеральный директор компании, инженер и техник, рассказали, что им поступил заказ на съемку для сопровождения машин на автогонках в городе Домодедово. Съемочную группу встретил молодой человек, который сел к ним в машину и сказал ехать до места, где якобы должны проходить съемки. Они остановились в лесном массиве. Пять или шесть человек в масках связали руки мужчин, заклеили рты скотчем, одели на головы темные шапки, а затем подожгли их машины Cadillac Escalade и Subaru Forester, после чего скрылись с места происшествия, сообщает «Коммерсантъ». По версии следствия, злоумышленники могли похитить людей и уничтожить их машины из-за конкуренции.



