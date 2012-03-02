В Петербурге вновь пропали две девочки-подростка

В Петербурге в минувшие дни в городе снова пропали два подростка - девочки, жительницы Адмиралтейского района, сообщили "Санкт-Петербург.ру" в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.



Воспитанница Детского дома №26 14-летняя Светлана 29 февраля во второй половине дня ушла из учреждения и не вернулась. По информации Отдела розыскной части ГУВД, девочка уже неоднократно сбегала. Друзья Светланы вспомнили, что она собиралась навестить свою тетю во Всеволожском районе. Сотрудники правоохранительных органов сейчас проверяют эту версию.



В ночь с 28 на 29 прямо из больницы сбежала 15-летняя Маргарита. Девочка живет в семье с мамой и отчимом. Как сообщили в полиции, подростка уже нашли - Маргарита самостоятельно пришла в отделение. Туда же вызваны родители подростка. В настоящий момент с семьей общаются сотрудники ПДН, которым предстоит выяснить, что стало причиной побега и требуются ли какие-либо меры воздействия со стороны субъектов профилактики