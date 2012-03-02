В Новосибирске обстреляли колонну автогонщиков из Омска

Колонну спортсменов вчера поздно вечером обстреляли на одной из дорог Новосибирска. Инцидент произошел на дороге из-за того, что колонна его коллег не поделила дорогу с автомобилем Subaru Legacy.



"Subaru изначально подрезала одну нашу машину. Мы объехали ее. На светофоре она снова подрезала. Затем из Subaru открыли огонь по нам", - говорят спортсмены.

Было не менее трех выстрелов по машинам омских спортсменов, предположительно, из травматического пистолета. Затем колонна спортсменов остановилась. Началась драка.

Омскому спортсмену Виталию Козлову выстрелили в живот, в результате чего он попал в больницу. В данный момент, по его словам, он находится в отделении полиции, где дает показания.

В настоящее время дознаватели отдела полиции №5 управления МВД по Новосибирску проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства происшествия. На данный момент полицейские располагают информацией об одном потерпевшем - это житель Омска, у него перелом носа, сообщает РИА Новости.

Областной главк МВД отмечает, что все участники конфликта установлены. В связи с тем, что в некоторых СМИ появилась некорректная информация, ведомство уточняет, что никакие "кавказцы" к нелицеприятной разборке на дороге не причастны.



Соревнования по автогонкам "Ледовая битва городов 2" пройдут 3 марта в Новосибирске. По данным организаторов, в гонках будут соревноваться участников из нескольких городов Сибири.



