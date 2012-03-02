Полиция разыскивает жертв трех банд на Белорусском вокзале

Члены трех преступных группировок задержаны на Белорусском вокзале столицы за нападения на пассажиров. В каждой группе было по два участника, однако между собой банды не контактировали.



Они действовали так: в вагоне электропоезда высматривали одиноких женщин, которые возвращались вечером с работы домой, а после выхода будущих жертв из вагона цинично избивали и забирали все , что было у них ценного.

Полицейские задержали преступную группу, орудующую на Можайском участке от Москвы до Голицына. Чуть позже стражам порядка удалось выявить еще две преступные шайки, занимающиеся подобным криминальным доходом на подмосковных железнодорожных платформах, расположенных на участке от Кубинки до Можайска сообщает РИА Новости. Сейчас полиция разыскивает жертв преступников.



