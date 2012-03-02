В Ростове 12 котов сгрызли хозяина

Родственники забили тревогу, когда 62-летний ростовчанин несколько дней не отвечал на телефонные звонки и не открывал дверь родственникам. Он жил в пятиэтажном доме на улице Батуринской (Железнодорожный район).

Вместе с сотрудниками правоохранительных органов родственники приехали взламывать дверь квартиры мужчины. Открыли и увидели ужасающую картину-12 котов с окровавленными мордами ходили вокруг обглоданного трупа хозяина и грозно шипели.

Мужчина был из нормальной семьи, спокойный, непьющий, сообщает eg.ru. Что с ним случилось – неизвестно. Кошки настолько «поработали» над телом, что установить причину смерти нереально.



