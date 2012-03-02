Терапевта поймали на выдаче фиктивных больничных листов в Адыгее

В столице Республики Адыгея участковому врачу-терапевту муниципальной майкопской поликлиники №5 25-летней Кристине Поповой следователи в пятницу предъявили обвинение в выдаче "липовых" больничных за деньги.

"По версии следствия, в 2011-2012 годах Попова, находясь в помещении служебного кабинета, получила взятки на общую сумму 16 тысяч рублей за совершение незаконных действий в интересах местных жителей, в виде выдачи им фиктивных листов временной нетрудоспособности", сообщает пресс-служба СКР на ведомственном сайте в пятницу.

Поповой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Допрошенная в качестве обвиняемой Попова дала показания по обстоятельствам совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Санкции по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) суд будет применять исходя из размера взятки, которую суд признает неоспоримой.