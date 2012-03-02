Бизнес-леди и её охранника на Варшавке расстреляли двое (ВИДЕО)

В покушении на московскую бизнес-леди Ирину Зироян на Варшавке накануне днем, как стало известно в среду, принимали участие не менее двух человек. 51-летняя предпринимательница скончалась на месте, ее бодигард чуть позже в больнице.

По уточненным данным, стрелявших было двое, а не один, передает радио "Маяк".

"АН" писали, что около 15:00 часов 1 марта у дома №86 по Варшавскому шоссе к Ирине Зироян подошёл вооружённый мужчина и выстрелил в неё несколько раз из пистолета ТТ, женщина скончалась на месте. Это произошло, когда она выходила из арендуемого ею офиса и садилась в автомобиль. Накануне вечером в реанимационном отделении седьмой городской клинической больницы скончался ее охранник, получивший тяжелые ранения во время покушения.

Убийство бизнес-леди Ирины Зироян, вдовы одного из лидеров ореховской преступной группировки Геры Обезьяны, может быть связано с ее бизнесом — Москворецким рынком. Супруг Ирины - Геворг Зироян в 1990-е гг. занимался рэкетом, контролируя бизнес на юге Москвы.

Вдова стала наследницей убитого гангстера. В скором времени бизнесвумен практически полностью легализовала свой бизнес, и затем отказалась платить дань бандитам, которых выдворила с территории рынка.

В прошлом году был застрелен ее сын, когда на один из магазинов Ирины был совершен налет. Это преступление было раскрыто и непосредственный убийца осужден на 18 лет.

По основной версии, убийство связано с предпринимательской деятельностью Зироян.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ. Ведется следствие.