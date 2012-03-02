Вчерашнее убийство вдовы криминального "авторитета" Геворга Зирояна (Гера Обезьяна) Ирины Зироян может быть связано с ее бизнесом — Москворецким рынком. Супруг И. Зироян в 1990-е гг. занимался рэкетом, контролируя бизнес на юге Москвы.



Он являлся одним из соучредителей ООО ГГС, управляющей компании на территории Москворецкого рынка (Гере в ООО досталось 70%). Геру Обезьяну убили в 2003г. Преступление так и не было раскрыто. Следователи предположили, что между преступниками развернулась война за контроль над Москворецким рынком.

Как ранее писали «АН», вдова стала наследницей убитого "гангстера". В скором времени бизнесвумен практически полностью легализовала свой бизнес, и затем отказалась платить "дань" бандитам, которых выдворила с территории рынка. Именно это обстоятельство могло стать причиной покушения: предпринимательница неоднократно получала угрозы в свой адрес.

Следователи практически не сомневаются, что вчерашнее убийство напрямую связано с первым покушением и имеет непосредственное отношение к деятельности бизнесвумен на Москворецком рынке, сообщает "РБК".



