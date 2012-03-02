В кафе Сочи расстрелян предприниматель

Вчера днем двое неизвестных в масках подъехали на скутерах к одному из кафе, расположенных на улице Чебрикова. Войдя в кафе, один из них произвел из огнестрельного оружия с использованием глушителя не менее 12 выстрелов.

Он стрелял в находящегося там местного жителя, осуществляющего в городе предпринимательскую деятельность. После чего он с подельником скрылся. Что за оружие было у преступника, пока не установлено. Другие посетители кафе не пострадали.

По факту смерти жителя Сочи от огнестрельных ранений возбуждено уголовное дело об убийстве (п."е, ж" ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).



