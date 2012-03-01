Охранник бизнес-леди Ирины Зироян скончался в больнице

В Москве в реанимационном отделении седьмой городской клинической больницы скончался охранник бизнес-леди Ирины Зироян.

Телохранитель в четверг получил тяжелые ранения в ходе покушения на 51-летнюю вдову лидера "ореховской" преступной группировки, сообщает Lifenews.Ru.

"АН" сообщали, что Ирина Зироян была расстреляна у своего офиса на Варшавском шоссе. Преступник скрылся с места преступления. В настоящее время проводится расследование.

Уточняется, что Зироян не была ни владелицей салона красоты, ни ресторатором. Она сдавала в этом доме № 86 по Варшавскому шоссе помещения в аренду, передает ИТАР-ТАСС.

Представитель столичного управления СК России Виктория Цыпленкова сообщила, что примерно в 15:00 мск у дома 86 по Варшавскому шоссе неизвестный подошел к потерпевшей, которая вышла из своего офиса и садилась в автомобиль, и произвел в нее из пистолета ТТ четыре выстрела, а также ранил телохранителя. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Охранник был госпитализирован.

Следственными органами Главного следственного управления по Москве по факту убийства 51-летней москвички возбуждено уголовное дело по трем статьям - убийство, покушение на убийство двух лиц и незаконный оборот огнестрельного оружия.